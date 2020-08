Le 2e tour des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dont le début était prévu en octobre prochain, a été reporté à une date ultérieure, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), rapportent dimanche les médias locaux.Les éliminatoires devront avoir lieu ainsi en 2021, comme cela a été décidé il y’a quelques jours pour la zone Asie.

Cette décision intervient quelques jours après le communiqué publié par la fédération internationale (Fifa), annonçant le report des rencontres qualificatives pour le Mondial 2022 et la Coupe d’Asie 2023. Le but étant de "protéger la santé et la sécurité de tous les participants".Logée dans le groupe A du 2e des éliminatoires, l’équipe nationale algérienne évoluera aux côtés du Burkina Faso, du Niger, et du Djibouti. Les "Verts", champions d’Afrique en titre, devaient entamer la campagne éliminatoire à domicile face au Djibouti, avant de se déplacer à Ouagadougou pour affronter les Etalons burkinabés.