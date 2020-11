Versée dans le groupe H, l’équipe algérienne s’est offert cette fois-ci le Zimbabwe (3-1), jeudi dernier au stade Olympique du 5-Juillet (Alger), une année après avoir débuté cette campagne qualificative sur les chapeaux de roues en alignant deux succès de suite : face à la Zambie à Blida (5-0) et devant le Botswana à Gaborone (1-0).

Un nouveau succès qui permet aux champions d’Afrique de faire un pas de plus vers la phase finale, en attendant de valider leur ticket, peut-être dès lundi face au Zimbabwe à Harare.

Le Sénégal, vice-champion d’Afrique, continue d’impressionner dans le groupe I, en battant avec autorité la Guinée-Bissau à domicile (2-0).

Les joueurs du sélectionneur Aliou Cissé avaient dominé en novembre 2019 le Congo (2-0) et Eswatini (4-1). Les "Lions de la Teranga" jouent lundi en déplacement face à la Guinée

-Bissau, dans ce qui sera éventuellement le match de la qualification pour les Sénégalais.

De leur côté, les "Black stars" du Ghana n’ont pas trouvé de difficultés pour s’imposer à domicile face au Soudan (2-0), dirigé sur le banc par l’ancien entraîneur de l’ES Sétif et l’USM Alger, le Français Hubert Velud.

Le Ghana, 48e au dernier classement de la Fifa, avait entamé les qualifications en battant dans le groupe C l’Afrique du Sud (2-0) puis Sao Tomé-et-Principe (1-0).

La sélection tunisienne, deuxième meilleure équipe africaine au classement Fifa (26e), a elle aussi aligné une troisième victoire en autant de matchs, décrochée difficilement à Tunis face à la Tanzanie (1-0), pour le compte du groupe J.

Les "Aigles de Carthage" dominent leur groupe grâce à ce troisième succès, réalisé une année après avoir dominé la Libye (4-1) et la Guinée-Equatoriale (1-0).

Côté statistiques, le Nigeria, avec 10 buts marqués jusque-là, reste la meilleure attaque, devant celle de l’Algérie (9 buts). Madagascar et le Sénégal suivent derrière avec 8 réalisations chacun. Sur le plan défensif, l’Ouganda (Gr. B) et le Ghana (Gr. C) restent les deux seules équipes à n’avoir encaissé aucun but depuis le début des qualifications.

Le Nigeria, demi-finaliste de la dernière CAN-2019 en Egypte, qui occupe la tête du groupe L, reste le leader le plus fébrile avec 7 buts encaissés, dont 4 vendredi face à la Sierra Leone (4-4) qui a réalisé une remontée spectaculaire au score (de 4-0 à 4-4).

La 4e journée débute dimanche avec cinq matchs au programme : Tchad - Guinée (Gr. A), Burundi - Mauritanie (Gr. E), Comores - Kenya (Gr. G), Guinée-Bissau - Sénégal (Gr. I) et Guinée-Equatoriale - Libye (Gr. J).