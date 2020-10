Programme des matchs des 3e et 4e journées des

qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2021 de football

prévues du 11 au 17 novembre prochain après une année d'interruption à

cause de la pandémie du Covid-19.

Mercredi 11 novembre –

Guinée – Tchad, à Conakry (groupe A)

Mauritanie – Burundi, à Nouakchott (groupe E)

Cap-Vert – Rwanda, à Praia (groupe F)

Kenya – Comores, à Kasarani (groupe G)

Sénégal – Guinée-Bissau, à Thiès (groupe I)

Libye – Guinée équatoriale, à Radès (Tunisie) (groupe J)

Jeudi 12 novembre –

Burkina Faso – Malawi, à Ouagadougou (groupe B)

Ouganda – Soudan du Sud, à Kitende (groupe B)

Ghana – Soudan, à Cape Coast (groupe C)

Gabon – Gambie, à Franceville (groupe D)

Cameroun – Mozambique, à Douala (groupe F)

Algérie – Zimbabwe, à Alger (groupe H)

Zambie – Botswana, à Lusaka (groupe H)

Congo – Eswatini, à Brazzaville (groupe I)

Côte d’Ivoire – Madagascar, à Ebimpé (groupe K)

Vendredi 13 novembre –

Mali – Namibie, à Bamako (groupe A)

Afrique du Sud – Sao Tomé et Principe, à Durban (groupe C)

Maroc – Centrafrique, à Casablanca (groupe E)

Tunisie – Tanzanie, à Radès (groupe J)

Niger –

Ethiopie, à Niamey (groupe K)

Nigeria – Sierra Leone, à Benin City (groupe L)

Samedi 14 novembre –

RD Congo – Angola, à Kinshasa (groupe D)

Egypte – Togo, au Caire (groupe G)

Bénin – Lesotho, à Porto-Novo (groupe L)

Dimanche 15 novembre –

Tchad – Guinée, à Ndjamena (groupe A)

Burundi – Mauritanie, à Bujumbura (groupe E)

Comores – Kenya, à Moroni (groupe G)

Guinée-Bissau – Sénégal, à Bissau (groupe I)

Guinée équatoriale – Libye, à Bata (groupe J)



Lundi 16 novembre –

Malawi – Burkina Faso, à Blantyre (groupe B)

Soudan du Sud – Ouganda, à Nairobi (Kenya) (groupe B)

Sao Tomé et Principe – Afrique du Sud, à Sao Tomé (groupe C)

Gambie – Gabon, à Bakau (groupe D)

Mozambique – Cameroun, à Maputo (groupe F)

Zimbabwe – Algérie, à Harare (groupe H)

Botswana – Zambie, à Francistown (groupe H)

Eswatini – Congo, à Manzini (groupe I)

Mardi 17 novembre –

Namibie – Mali, à Windhoek (groupe A)

Soudan – Ghana, à Khartoum (groupe C)

Angola – RD Congo, à Luanda (groupe D)

Centrafrique – Maroc, à Douala (Cameroun) (groupe E)

Rwanda – Cap-Vert, à Kigali (groupe F)

Togo – Egypte, à Lomé (groupe G)

Tanzanie – Tunisie, à Dar es Salaam (Groupe J)

Madagascar – Côte d’Ivoire, à Taomasina (groupe K)

Ethiopie – Niger, à Bahir Dar (groupe K)

Sierra Leone – Nigeria, à Freetown (groupe L)

Lesotho – Bénin, à Maseru(groupe L).