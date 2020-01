L'attaquant du NA Hussein-dey Redouane Zerdoum s'est engagé pour trois ans et demi en faveur de l'ES Sahel, a annoncé samedi le club tunisien de première ligue de football sur sa page Facebook.Le club de l'Etoile n'a pas dévoilé le montant de la transaction, estimée par la presse locale à 200.000 euros.Agé de 21ans, Zerdoum, international olympique, est le meilleur buteur des

Sang et Or cette saison avec 5 buts.L’ES Sahel compte déjà dans ses rangs deux joueurs algériens, l'attaquant Karim Aribi qui avait rejoint le club en janvier 2018 pour un contrat de quatre ans en provenance de DRB Tadjenanet et le milieu de terrainBoukhenchouche qui s'etait engagé l'eté dernier pour trois ans en provenance de la JSK.L'ES Sahel qui domine le groupe B en Ligue des champion d'Afrique, occupe en revanche la 6e place en championnat de Tunisie de Ligue 1 à 10 longueurs du leader l'ES Tunis.