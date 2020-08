Le président de l'Union des associations européennes de football (UEFA) Aleksander Ceferin , pense qu'un système de plafond salarial pourrait bien être instauré dans le football."Il y a des idées intéressantes mais nous avons besoin de plus de temps pour analyser leur faisabilité avant de donner plus de détails", a déclaré Ceferin au magazine allemand Sport Bild mercredi. "Cela n'a pas de sens de créer un système qui ne peut pas être contrôlé efficacement et donc toutes les solutions doivent être fonctionnelles", a-t-il ajouté.Avec l'objectif d'amener plus d'équité financière dans le football européen, l'idée d'une "taxe de luxe" pour les clubs qui ne respecteraient pas les règles est "intéressante" et doit être "contrôlée".