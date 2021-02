L'arbitre Mike Dean a décidé de ne pas officier lors des matches de la Premier League le week-end prochain, après que lui

et sa famille ont reçu des menaces de mort suite à des décisions controversées. Le 3 février dernier, dans le cadre de la 22e journée de Premier League, Manchester United avait conforté sa deuxième place en s'imposant largement à domicile face à Southampton (9-0), réduit à dix dès la deuxième minute. Mike Dean, arbitre de la rencontre, avait été critiqué après avoir expulséle défenseur de Southampton Jan Bednarek. Puis il l'a à nouveau été samedi dernier après avoir expulsé le milieu de terrain de West Ham United Tomas Soucek lors du match nul 0-0 à Fulham. Ses deux décisions ont été annulées en appel. Le chef de l'organisme qui surveille l'arbitrage du football professionnel anglais (PGMOL), Mike Riley, a condamné les abus dont Dean a été victime : "Les menaces et les abus de cette nature sont totalement inacceptables et nous soutenons pleinement la décision de Mike de signaler à la police les

messages que sa famille a reçus. Personne ne devrait être victime de messages aussi odieux. Les abus en ligne sont inacceptables dans tous les domaines et il faut faire davantage pour s'attaquer au problème". Mike Dean prendra en charge le cinquième tour de la FA Cup de Leicester City à domicile contre Brighton mercredi, a expliqué la BBC.