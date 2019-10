La révélation des 70 nommés pour les différents trophées du Ballon d'Or 2019 se fera lundi au cours d'"une journée spéciale", a annoncé France Football dimanche sur son site officiel. Les quatre catégories des trophées sont le Ballon d'Or France Football

2019, le Ballon d'Or féminin, le Trophée Kopa et le nouveau Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de but du monde, précise la même source. Trente noms pour le Ballon d'Or France Football 2019, vingt noms pour le Ballon d'Or féminin, dix noms pour le Trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans et dix noms pour le Trophée Yachine seront dévoilés au grand public sur le site de France Football et sur la chaîne L'Equipe à partir de 18h00 locales (17h00 algériennes). Les vainqueurs seront connus le 2 décembre prochain, au cours d'une cérémonie prévue au Théâtre du Châtelet, à Paris, avec Sandy Héribert et Didier Drogba en maîtres de cérémonie. Le meneur de jeu croate du Real Madrid Luka Modric est le détenteur du Ballon d'Or 2018.