L'ancien Vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), le Général Séyi Mémène, est décédé dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 novembre 2020 à Lomé (Togo), des suites d'une courte maladie, a annoncé l'instance africaine.

Ancien président de la Fédération togolaise de football et ancien premier Vice-président de la CAF, le Général Mémène avait reçu l'Ordre du Mérite en Or de la CAF à son départ à la retraite en 2011, pour ses années de dévouement et d’engagement à la cause du football africain.Le président de la CAF Ahmad Ahmad a salué la mémoire du Général Séyi Mémène dans un message de condoléances: "le Général Mémène restera dans nos cœurs comme l’un des grands artisans de l’histoire de notre institution

dont il a contribué à écrire l’une des plus belles pages.". Il a tenu à lui rendre un hommage mérité pour" son inestimable contribution au développement du football en Afrique et au Togo en particulier" avant d’apporter à la famille et aux proches de M. Mémène " toutes ses pensées pieuses de soutien et de solidarité pour la perte de cette grande figure".