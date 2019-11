La Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) se réunira le 2 décembre avec les clubs professionnels,

pour préparer le terrain aux visites que mènera cette structure au niveau des clubs, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) mardi sur son site. Les visites que mènera la DCGF au niveau des clubs seront établies selon un calendrier bien établi et avec la présence d'un ou de deux membres du Bureau fédéral (BF) de la FAF, précise la même source. La réunion du 2 décembre, qui va se dérouler en présence du président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, intervient moins d'une semaine après le rapport accablant publié par l'instance fédérale sur la situation financière et administrative des pensionnaires de

la Ligue 1. La DCGF, présidée par Réda Abdouch, a avancé le chiffre de 740 milliards de centimes représentant le déficit de 10 clubs sur les 16 de la Ligue 1, tirant la sonnette d'alarme sur la situation du ballon rond en Algérie qui constitue un "gouffre financier". Dans une déclaration accordée à l'APS dimanche, Abdouch a révélé que le déficit avait atteint désormais 848 milliards de centimes, après le traitement du dossier du NA Husseïn-Dey, sans compter les cinq derniers clubs. Le chiffre va au-delà des 1000 milliards de centimes, selon le président de la DCGF. "Le Bureau fédéral donne toute la plénitude à la DCGF de poursuivre ses missions avec l'appui de la FAF et de la LFP et invite son président aux réunions du BF afin de présenter à chaque session un rapport d'étape sur la mission de diagnostic de la situation des clubs professionnels", précise la FAF dans un communiqué. Enfin, le Bureau fédéral, réuni lundi au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), note avec "satisfaction" les efforts consentis par

certains clubs pour réduire leurs dettes et "réitère son soutien à la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour poursuivre ses missions avec toute la rigueur nécessaire et veiller à l'interdiction de recruter pour les clubs n'ayant pas encore assaini leur situation".