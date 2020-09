L'international algérien Mohamed Farès a passé mercredi la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat avec son nouveau club italien de la Lazio Rome, ont rapporté des médias locaux.Après avoir été en stand-by pendant plusieurs jours pour des raisons "bureaucratiques et familiales", le transfert du latéral gauche algérien à Rome s'est finalement débloqué. L'ancien joueur de la Spal, voulu par l'entraîneur Simone Inzaghi et le directeur sportif Igli Tare, vient renforcer un flanc gauche orphelin du capitaine Senad Lulic, victime d'une grave blessure à la cheville qui l'éloigne des terrains depuis plus de six mois.Il devrait signer un contrat de cinq saisons pour un salaire annuel de 1,5 million d'euros, selon des médias italiens. A Rome, il va former avec l'Italien Manuel Lazzari la paire de latéraux qui avait fait le bonheur de la Spal durant la saison 2018-2019.Farès devient le deuxième joueur algérien à porter les couleurs de la Lazio, après le meneur de jeu Mourad Meghni qui avait évolué chez les

"Biancocelesti" entre 2007 et 2011.L'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux (France) était tout proche de rejoindre l'année dernière l'Inter Milan avant que le transfert ne tombe à l'eau en raison d'une blessure au genou.La Lazio Rome s'est qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des champions, alors que la Spal a été reléguée en Serie B, au terme de la

saison 2019-2020.