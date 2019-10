La Ligue 1 de football reprend ses droits mercredi avec le déroulement de la 8e journée, marquée par le duel à distance entre les co-leaders, le CR Belouizdad et le MC Alger. Seules équipes invaincues jusque-là depuis le début de l'exercice, le CRB et le MCA (14 pts) tenteront de préserver leur forme optimale et du coup rester en tête. Le Chabab se déplacera à l'Ouest du pays pour défier l'USM Bel-Abbès (11e, 7 pts), dont la victoire est impérative pour sortir de la zone de turbulences. Le MCA aura, lui, rendez-vous avec le derby algérois face au NA Husseïn-Dey (11e, 7 pts), dans un match qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. Le MC Oran (3e, 10 pts), qui reste sur un carton à domicile face à l'USM Alger (4-0), aura à coeur de récidiver devant son public, à l'occasion de la réception de la lanterne rouge, le Paradou AC (4 pts). Les deux autres équipes classées conjointement à la troisième place, la JS Saoura et la JS Kabylie, auront des missions diverses. Si la JSS partira largement favorite à Béchar face au NC Magra (8e, 8 pts), ce n'est pas le cas de la JSK qui sera certainement mise à rude épreuve en déplacement par le CS Constantine (8e, 8 pts).

Le CA Bordj Bou Arréridj (6e, 9 pts), surpris à domicile lors de la précédente journée par la JS Saoura (1-2), se rendra à Alger pour affronter le champion sortant l'USMA (15e, 4 pts), confronté à une crise sans précédent qui a culminé avec le forfait dans le derby de la capitale face au MCA. Les "Rouge et Noir", sanctionnés d'une défalcation de trois points, seront contraints de sortir la tête de l'eau et renouer avec la gagne, de quoi leur permettre de quitter la zone de relégation. L'ES Sétif (11e, 7 pts), toujours sans entraîneur depuis la démission de Kheïreddine Madoui, n'aura plus droit à l'erreur lors de la réception de l'ASO Chlef (15e, 4 pts). Les Chélifiens, qui ont signé leur première victoire de la saison en dominant la JSK (1-0) il y a dix jours, tenteront de confirmer leur réveil du côté des Hauts-plateaux, même si la mission des joueurs de Samir Zaoui s'avère difficile. Enfin, l'US Biskra (6e, 9 pts) sera en appel à Aïn-M'lila pour affronter l'ASAM (8e, 8 pts) avec l'objectif de rejoindre le podium et confirmer donc son dernier succès décroché à domicile face au CSC (2-1).