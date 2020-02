La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de maintenir la programmation de la 20e journée du championnat national de Ligue 2 à sa date initiale, c'est-à-dire samedi, a annoncé jeudi l'instance chargée de la gestion de la compétition.Cette décision a été prise "après que les principales revendications des clubs aient été prises en considération par les pouvoirs publics en association avec la Fédération algérienne de football (FAF) et la LFP", affirme la même source.Ce point a été par ailleurs abordé jeudi lors de la réunion du Bureau fédéral de la FAF qui avait refusé lui aussi de reporter cette journée, en dépit des menaces des clubs de la boycotter, souligne la LFP. Une information avancée à l'APS un peu plus tôt par Farouk Belguidoum, membre du bureau exécutif de l'instance dirigeante de la compétition et porte-parole de la LFP.Réunis mercredi à Alger, 14 clubs sur les 16 de la Ligue 2 avaient décidé

de boycotter la 20e journée en raison de la crise financière que traversent la majorité des équipes.