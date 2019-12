Le Club Africain (Ligue 1 tunisienne) a été autorisé par sa fédération (FTF) à régler son litige avec le milieu offensif algérien Ibrahim Chenihi, en procédant à un virement international, a annoncé samedi l'instance tunisienne."La somme de 346.833 euros a été transférée au joueur Ibrahim Chenihi et la FIFA en a été informée puisque le dossier sera examiné le 16 décembre

courant par la commission de discipline de l'instance internationale", précise la FTF. La commission de discipline de la Fédération internationale de football (FIFA) avait décidé début septembre de retirer six points au Club Africain en championnat pour non-règlement des dûs que le MCE Eulma (Ligue 2 algérienne) réclame à la formation tunisienne suite au transfert de Chenihi.

En butte à une crise financière aiguë qui a empêché le règlement des frais de transfert à des joueurs et des clubs, le club tunisois, où évolue le défenseur international algérien Mokhtar Belkhiter, a pu régler une partie de ses dettes grâce à ses supporters qui ont organisé une collecte dans le cadre de la campagne "1 million de dinars en une journée" Chenihi (29 ans) avait signé au Club Africain en 2015 en provenance du MCEE, avant de rejoindre la formation saoudienne d'Al-Fath SC en janvier 2018 pour un contrat d'un an et demi.