Le Premier ministre Noureddine Bedoui a donné son accord pour le financement de plusieurs opérations, dans le cadre de la modernisation et mise à niveau des stades de football existants, a annoncé le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.La première opération consiste à la mise en place des systèmes de contrôle

d’accès électronique pour 5 stades : Mustapha-Tchaker (Blida), 8-mai 1945 (Sétif), 24 février 1956 (Sidi Bel-Abbès), 19-mai 1956 (Annaba), et Chahid-Hamlaoui (Constantine).En prévision du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022, réservé aux

joueurs locaux, cinq enceintes sportives seront mises à niveau et modernisées, il s'agit des stades du 19-mai 1956 d'Annaba, de Mustapha-Tchaker (Blida), du 5-Juillet 1962 d'Alger, de Chahid-Hamlaoui de Constantine, et d'Ahmed-Zabana d'Oran.Le département ministériel souligne que "ces dernières opérations consistent notamment en l’étude, la réhabilitation et l’équipement des stades ainsi qu’à la réalisation de terrains de réplique".