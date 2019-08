Le Parquet suisse a bouclé une enquête criminelle ouverte en 2015 concernant le Mondial-2006 et annoncé mardi avoir retenu l'accusation d'escroquerie contre Theo Zwanziger, ex-président de la Fédération allemande de football (DFB) et Urs Linsi, secrétaire général de la Fifa de juin 1999 à juin 2007. Horst Rudolf Schmidt, ancien secrétaire de la DFB, est également visé pour "escroquerie" tandis que Wolfgang Niersbach, membre du comité de candidature et vice-président du Comité d'organisation du Mondial, est lui mis en examen pour "complicité d'escroquerie", a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC) dans un communiqué, précisant que l'accusation de "blanchiment d'argent" a été classée en juillet. L'enquête ouverte le 6 novembre 2015 par la justice suisse porte sur le paiement de 6,7 millions d'euros effectué en avril 2005 par la Fédération allemande de football à Robert Louis-Dreyfus, ancien patron d'Adidas, partenaire de la DFB. Il est reproché aux prévenus d'avoir, en avril 2005, "trompé astucieusement les membres d'un organe de surveillance du Comité d'organisation de la DFB pour la Coupe du monde 2006 sur le but réel d'un paiement d'environ 6,7 millions d'euros". L'ancienne star du football allemand, Franz Beckenbauer, en qualité de président du comité de candidature allemand, est également visé par l'enquête. Mais en raison de son état de santé, la procédure le visant "a été disjointe en juillet 2019 et sera poursuivie séparément par le MPC", a expliqué le Parquet.