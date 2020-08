Le milieu de terrain international algérien de Schalke 04, Nabil Bentaleb intéresserait le club italien d'Hellas Vérone, dans la perspective d'un recrutement pendant ce mercato estival, selon La Gazetta Dello Sport."Les responsables italiens ont pris attache dernièrement avec leurs homologues allemands, pour se renseigner sur la situation de Nabil Bentaleb, et étudier ainsi la possibilité de le faire venir à Vérone sous forme d'un prêt" a encore précisé le média italien.L'ancien milieu offensif de Tottenham (25 ans) vient tout juste de réintégrer les rangs de Schalke, après avoir honoré un prêt de six mois chez les anglais de Newcastle United.Néanmoins, et bien qu'il ait eu un assez bon rendement personnel avec les "Magpies", l'international algérien n'est pas encore sûr de rester à Schalke, car son entraîneur, David Wagner ne le considère pas comme un titulaire indiscutable dans sa composante.Une situation qui permet à Hellas Vérone d'espérer pouvoir bénéficier de ses services, ne serait-ce que sous forme d'un prêt, dont les différentes modalités restent cependant à déterminer.Un départ contre lequel l'international algérien (35 sélections / 5 buts) ne serait pas contre, car désireux d'avoir du temps de jeu. Chose que Schalke ne semble pas capable de lui offrir.