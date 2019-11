Le président du club égyptien du Zamalek Mortada Mansour a annoncé officiellement mardi, que son club n'irait pas jouer son match face à l'Espérance de Tunis, le 14 février 2020 à Doha (Qatar), dans le cadre de la Supercoupe d'Afrique des clubs, rapportent les médias locaux. "Après le vote, la majorité des membres du bureau dirigeant a décidé de ne pas se rendre au Qatar. D'autant plus que nous n'avons pas d'ambassadeur là-bas donc nous ne serons pas protégés", a déclaré lors d'un point de presse le premier responsable de la formation cairote, détentrice de la Coupe de la Confédération (CAF). Les tensions politiques entre le Qatar et 'Egypte sont en cause dans cette affaire, les relations diplomatiques entre les deux pays étant rompues depuis 2017.

Selon Mortada Mansour, faire jouer le match au Qatar est une" provocation" pour le club égyptien : "La CAF continue de nous provoquer. Pourquoi jouer la Supercoupe entre deux clubs africains en dehors du continent?", s'est-il interrogé, tout en se disant prêt à jouer au stade Radès de Tunis, chez le vainqueur de la Ligue des champions. Pour le président du Zamalek, la décision est "irrévocable", menaçant de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) en cas de sanctions. La CAF devrait se tourner vers le finaliste de la Coupe de la Confédération, le club marocain de RS Berkane, qui affrontera alors l'Espérance de Tunis. La précédente édition s'était également disputée à Doha entre le Raja Casablanca et l'ES Tunis (2-1).