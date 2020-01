L'entraîneur nord-irlandais de Leicester City (Premier league anglaise de football) Brendan Rodgers, a rappelé qu'un éventuel transfert de l'attaquant international algérien Islam Slimani, prêté cette saison à l'AS Monaco (France), "passera par le club" ."Slimani est prêté et il y a un accord pour qu'il soit de retour à la fin de saison, donc s'il y a une équipe qui est intéressée à reprendre ce prêt, elle contactera les gens ici à Leicester City. C'est quelque chose qui passera par le club. Pour le moment, il n’y a rien à ajouter à ce sujet", a-t-il indiqué en conférence de presse, cité mercredi par les médias locaux.Arrivé l'été dernier à Monaco pour un prêt d'une saison avec option d'achat en provenance de Leicester, Slimani n'a pas tardé à démontrer ses qualités, devenant l'un des joueurs les plus en vue de la Ligue 1 française, affichant jusque-là un bilan de 7 buts et 8 passes décisives.Alors que tout marchait pour lui en début de saison, le limogeage de l'entraîneur portugais Leonardo Jardim, à l'origine du recrutement de

Slimani, et son remplacement par l'Espagnol Robert Moreno a fini par changer la donne pour le meilleur buteur en activité de l'équipe nationale, relégué sur le banc des remplaçants.Avant de rejoindre le club de la Principauté, Slimani (31 ans) avait

évolué à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt, mais n'avait pu s'exprimer pleinement. Convoité par Tottenham et Aston Villa, Slimani pourrait ainsi quitter Monaco dès cet hiver : "Moins utilisé ces dernières semaines, l'attaquant monégasque ne cache plus son mal-être et ses envies d'ailleurs (...) L'international algérien, auteur de premières semaines étincelantes en Ligue 1 (7 buts et 8 passes décisives), ne cache pas sa lassitude face ce qu'il perçoit comme une forme de déclassement", écrit récemment le quotidien sportif L'Equipe.En dépit d'un faible volume de jeu, Slimani (31 ans) occupe la deuxième place au classement des passeurs du championnat avec 8 offrandes, devancé par l'Argentin du Paris SG Angel Di Maria, auteur de 9 offrandes.