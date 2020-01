Le milieu de terrain du NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne de football) Dadi El-Hocine Mouaki, s'est engagé avec l'ES Sahel

pour un contrat de deux saisons et demie, a annoncé mardi le club pensionnaire de Ligue 1 tunisienne.Mouaki (23 ans) rejoint ainsi son ancien coéquipier au Nasria et attaquant Redouane Zerdoum, qui a paraphé un bail de trois saisons et demie avec le club phare de Sousse, où évoluent déjà les Algériens Karim Aribi et Salim Boukhenchouche. L'ESS suit la voie de l'ES Tunis qui, mettant à profit la loi établie par l'Union nord-africaine de football (le championnat tunisien ne considère plus les joueurs de la zone comme des étrangers), compte sept Algériens dans son effectif.Le club de Sousse reste sur une défaite concédée dimanche au Caire face

aux Egyptiens du Ahly (1-0), dans le cadre de la 5e journée (Gr. B) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique.

Deuxième au classement avec 9 points, l'ESS devra impérativement l'emporter samedi prochain à domicile, lors de la 6e et dernière journée, face aux Zimbabwéens du FC Platinum (4es, 1 point) pour valider son ticket pour les quarts de finale.Du côté du Nasria, la saignée dans l'effectif continue cet hiver, au grand dam des supporters alors que leur équipe est en position de premier relégable au terme de la phase aller du championnat (15e, 15 pts).Outre Zerdoum et Mouaki, le NAHD a enregistré également le départ du

défenseur central Mohamed Amine Tougaï qui s'est engagé pour un contrat de quatre ans avec l'ES Tunis, double champion d'Afrique en titre.