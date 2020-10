Saïd Benrahma a déclaré avoir réalisé un rêve d’enfance en intégrant la Premier League anglaise de football après s’être engagé avec West Ham vendredi, un "exploit" venant triompher une carrière parsemé pourtant d’embûches.Né le 10 août 1995 à Aïn Témouchent, une ville de l’Ouest du pays, Benrahma a connu son premier club à Oran (80 km de sa ville natale), où son père travaillait dans un corps constitué. C’est au sein de la formation d’Aïn El Bia, à Bethioua (NRBB) plus précisément, que le désormais ex-ailier de charme de Brentford a fait ses premières classes dans le football.Il ne tardera néanmoins pas à rejoindre sa mère, installée en France. Il n'a rien perdu de sa passion pour le football depuis qu’il a mis les pieds dans l’autre côté de la Méditerranée en 2010. Il intégra alors le club de Balma où il y reste un an avant de rejoindre un autre club amateur, à savoir l’US Colomiers, pour deux saisons.Très jeune encore, il est pisté par des clubs professionnels comme Valenciennes ou Monaco, mais Benrahma rejoint finalement l’OGC Nice lors de l'été 2013.Le 5 novembre 2013, à l'occasion du match opposant Nice à Toulouse, il foula pour la première fois une pelouse de Ligue 1. Entré 5 fois en cours de jeu lors de cette saison 2013-2014, il devait attendre l'exercice suivant pour connaître sa première titularisation, le 4 avril 2015, contre Evian (31e journée, match nul 2-2). Il livra une bonne prestation avec une passe décisive à la clé.La journée suivante, il a été reconduit dans le Onze de départ et, le 13

avril 2015, marqua son premier but sous les couleurs niçoises face au Stade de Reims, offrant la victoire 1 à 0 à son équipe. Enchaînant 3 titularisations consécutives, l’entraîneur Claude Puel annonça le 24 avril 2015 une blessure à la cheville du jeune Aiglon qui l'éloignera des terrains jusqu'à la fin de la saison.Le 26 juin 2015, après deux années passées au centre de formation, il signa son premier contrat professionnel le liant au club de la côte d’Azur pour une durée de 3 ans.

-Plusieurs prêts pour se relancer

Le natif d’Aïn Témouchent commença la saison 2015-2016 avec l'OGC Nice et la termine avec le SCO Angers en prêt. Peu utilisé, il disputa douze matchs avec le club angevin et marqua un seul but, à domicile au cours de la dernière journée lors d'une défaite 3-2 face à Toulouse.De retour à l'OGC Nice pour disputer la saison suivante, il n'entra pas dans les plans du nouvel entraîneur Lucien Favre. Après six mois avec l'équipe réserve, il est à nouveau prêté à la mi-saison, cette fois-ci en Ligue 2, au Gazélec Ajaccio. Mi-janvier, pour sa première apparition sous le maillot corse, il entre en jeu contre l’AJ Auxerre et inscrit le second but de son équipe. Il signe aussi un doublé contre Bourg-Péronnas lors de la 31e journée, dans un match remporté par le Gazélec 3-2.Malgré un prêt convaincant, il n'entre pas dans les choix de Favre à Nice. Il est donc prêté à la Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2) pour l'exercice 2017-2018. Il y fera sa meilleure saison et son équipe réussira même à se maintenir en janvier. Il termine la saison avec un total de 34 matchs joués, pour 12 buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues.A la fin de son prêt à Châteauroux, il rentra à Nice, avant d'être transféré en juillet à Brentford, club anglais évoluant en deuxième palier. Il avait été repéré par le responsable de recrutement du club en France, Brendan Mc Farlane.Puis vendredi, il a été prêté un an avec option d'achat obligatoire au club de West Ham United, dans une transaction qui a tenu tout le monde en haleine, puisqu’elle n’a été conclue qu’avant quelques instants de la clôture du mercato anglais."Je suis très très heureux de faire partie de cette équipe. West Ham est un grand club en Angleterre qui évolue en Premier League depuis très longtemps. Il a toujours eu de bons joueurs", a déclaré l’international algérien qui est déjà conscient du défi qui l’attend."J’ai parlé au manager, donc je sais exactement ce qu’il attend de moi. J’essaierai de répondre à ses attentes sur le terrain", a-t-il ajouté."J’aime cette perspective de jouer en Premier League. Je joue au football pour m’amuser avant tout, mais c’est toujours agréable de savoir que vous rejoignez le championnat le plus suivi au monde. Donc, j’ai vraiment hâte de montrer ce que je peux faire", a-t-il encore lâché dans ses premiers mots après avoir acté son arrivée à West Ham. Il devient d’ailleurs le deuxième joueur algérien à porter les couleurs des Hammers après son

coéquipier en équipe nationale Sofiane Feghouli qui y est resté une saison (2016-2017).La nouvelle aventure de Benrahma à West Ham devra le transcender pour s’imposer enfin en sélection algérienne où il ne compte que cinq sélections. Pourtant, la première convocation du joueur remonte au 30 septembre 2015, quand il a fait partie de la liste des 26 joueurs sélectionnés par l’ancien coach national, Christian Gourcuff, dans le cadre des matchs amicaux face à la Guinée et le Sénégal, les 9 et 13 octobre de la même année.