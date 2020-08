Le nouveau directeur sportif de l'USM Alger, Antar Yahia, bloqué en France en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, sera "bientôt" à Alger pour prendre ses fonctions, a annoncé lundi le club algérois."Antar Yahia va nous rejoindre très bientôt. Ce sera à bord d'un vol de la compagnie nationale, Air Algérie, destiné à rapatrier les ressortissants algériens bloqués en France en raison de la pandémie", a expliqué le club algérois sur son site officiel.Des rumeurs ont laissé entendre que le rapatriement de l'ancien défenseur central et capitaine des "Verts" allait se faire à bord d'un bateau ou d'un avion privé appartenant à l'actuel propriétaire de l'USMA, le Groupe Serport, mais ce dernier a formellement démenti cette information. "Tout ce qui a été dit à ce propos n'était que pure spéculation", a-t-il indiqué dans son communiqué.Antar Yahia (38 ans), qui compte 53 sélections avec l'équipe nationale, est installé en France, où il est né et a grandi. Il a été engagé comme nouveau directeur sportif de l'USMA au mois de mai dernier, mais la pandémie de nouveau coronavirus a fait qu'il ne puisse pas encore rallier Alger.Une situation qui, cependant, ne l'a pas empêché d'entamer le travail, en faisant signer plusieurs joueurs franco-algériens et négociant avec l'entraîneur français François Ciccolini.