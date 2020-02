Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) souhaite une Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans

comme préconisée par le patron de l'instance internationale, Gianni Infantino." Je suis d’avis d’organiser la CAN tous les 4 ans et je l’ai déjà dit avant à la Radio algérienne. On est pour une CAN tous les quatre ans à condition que le cahier des charges soit plus exigeant que ce qu’il est aujourd’hui ", a déclaré Zetchi pour FAF TV.Le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait préconisé récemment à Rabat d'organiser la CAN tous les quatre ans dans le but de "la rendre plus commercialement viable et attrayante à l'échelle mondiale"."La Coupe d'Afrique génère aujourd'hui 20 fois moins que le Championnat d'Europe des nations et en matière d'infrastructures, je n'ai jamais vu lors de mes voyages des stades modernes. Il ne faut pas attendre une CAN pour construire un stade, il faut le faire et on va aider l'Afrique sur ce point", avait soutenu l'homme fort de la Fifa, lors d'un séminaire sur le développement des infrastructures footballistiques dans le continent africain organisé au Maroc. Pour l'ancien président du Paradou AC, une compétition tous les deux ans constitue une sorte d'échec pour ce tournoi majeur :" La CAN tous les deux ans, pour moi, c’est une sorte d’échec pour cette compétition. La véritable raison est que cette CAN est un gouffre financier pour les pays

organisateurs. On voit très souvent une compétition sans public, mis à part les matches qui concernent le pays hôte, ou les matches à partir des quarts de finale. Sur le plan économique, c’est très limité ", a t-il expliqué.Le premier responsable de l'instance fédérale souhaite cependant qu'en cas de changement de sa périodicité, le tournoi soit organisé l'année ou il n'est prévu aucune autre compétition majeure."En cas de passage de cette compétition à une périodicité de tous les quatre ans, je propose qu’elle ne se joue pas une année où se tient une autre compétition majeure comme la Coupe du monde oul’Euro. Comme ça, la CAN deviendra le grand événement majeur de l’année en question, ce qui va rapporter beaucoup plus à la Confédération africaine de football et donnera plus de temps au pays organisateur pour bien préparer sa compétition", argumente Kheïreddine Zetchi.La dernière CAN s'est déroulée l'été dernier en Egypte et avait été remportée par la sélection algérienne face au Sénégal 1-0). La prochaine CAN se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021.