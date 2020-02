Cinq nouveaux cas de personnes contaminées au nouveau coronavirus ont été repérés en France, quatre adultes et un enfant, dont l'état de santé n'inspire pas d'inquiétude, a annoncé samedi matin la ministre de la Santé Agnès Buzyn.Ces nouveaux cas s'ajoutent aux six relevés jusqu'ici sur le territoire français et toujours hospitalisés même si la plupart vont mieux.Il s'agit d'un "cluster", c'est-à-dire un regroupement de plusieurs cas autour d'un "cas initial", un ressortissant britannique de retour de Singapour qui a séjourné quelques jours fin janvier à Contamines-Montjoie, dans les Alpes françaises, a-t-elle détaillé.Ces cinq personnes positives au nouveau coronavirus mais aussi des "contacts proches" de ce ressortissant britannique, "soit 11 personnes au total, toutes de nationalité britannique", qui résidaient dans le même chalet, ont été hospitalisées dans la nuit de vendredi à samedi, selon la ministre."Leur état clinique ne présente aucun signe de gravité", a précisé Mme Buzyn.Les autorités tentent désormais de trouver et informer les personnes ayant eu un contact rapproché avec le ressortissant britannique contaminé, a-t-elle ajouté.