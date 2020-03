Quelque 100.000 policiers et gendarmes seront déployés dans toute la France pour faire respecter les mesures de confinement pour stopper la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner.

S'exprimant en conférence de presse, à l'issue de l’allocution lundi soir du président Emmanuel Macron, qui annonçait le confinement total des Français, le ministre de l’Intérieur a fait savoir que 100.000 policiers et gendarmes seront déployés sur des points fixes et mobiles pour contrôler les déplacements des personnes.M. Castaner a précisé que "la violation des règles est punie d'une amende de 38€, et sera portée à un niveau supérieur qui pourrait être de 135€". Les personnes contrôlées devront être "en mesure de justifier leurs déplacements", en produisant une "attestation sur l’honneur" qui mentionnera l’heure, le lieu du déplacement mais également son motif, a ajouté le ministre.Les seuls motifs autorisés sont ceux liés aux besoins médicaux, professionnels ou encore alimentaires. Les piétons seront contrôlés au même titre que les automobilistes."La consigne générale est simple: restez chez vous"? a-t-il martelé, estimant que "chacun a les moyens de participer au combat, il suffit de rester chez soi".Pour l’heure, le bilan du coronavirus en France est de 148 morts et 6.633 personnes contaminées.