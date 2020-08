Une deuxième vague de l'épidémie de nouveau coronavirus est "hautement probable" en France à l'automne, selon les autorités sanitaires.Dans un contexte où l'on constate un relâchement des mesures barrières, "l'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment" vers une reprise incontrôlée, a précise la même source.A long terme, face à la haute probabilité d'une seconde vague épidémique à l'automne ou l'hiver prochain, les autorités sanitaires doivent se préparer à "mettre en place opérationnellement les plans de prévention, de prise en charge, de suivi et de précaution", proposent ses membres.Pour eux, il est nécessaire de renouveler des campagnes d'information "rappelant l'importance du port du masque et des mesures barrières durant cette période d'été pour se protéger et protéger son entourage, y compris chez les jeunes".