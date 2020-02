Deux hommes ont été inculpés et écroués après une attaque à main armée en 2015 contre un diplomate congolais qui s'était fait voler une sacoche contenant plus de 900.000 euros près de son domicile en région parisienne, ont fait savoir lundi des sources proches de l'enquête.Les faits remontent à octobre 2015 : alors qu'il rentre chez lui, à Roissy-en-Brie, avec son fils, cet employé de l'ambassade de la République du Congo en France se fait braquer avec une arme de poing par deux personnes. Les braqueurs se font remettre une sacoche qui contient plus de 900.000 euros destinés à payer plusieurs salaires de diplomates, selon cette source

proche de l'enquête, citée par l'AFP.L'enquête est alors confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs, compétente en matière de criminalité organisée) de Paris et à la =Direction régionale de la police judiciaire de Versailles (région parisienne), à laquelle les deux victimes "donnent des explications assez précises sur les malfaiteurs et leur voiture".Ces éléments ont permis d'interpeller, mardi, trois hommes âgés de 30 à 40 ans, tous connus des services de police, notamment pour des vols à main armée.

L'un a été reconnu formellement par les victimes.Lors des perquisitions à leur domicile, une somme de 130.000 euros a été

retrouvée.A l'issue de leur garde à vue, deux d'entre eux ont été mis en examen, vendredi, pour vol à main armée en bande organisée et association de malfaiteurs. Le troisième a été libéré.