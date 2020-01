Près de 2.500 migrants tentant de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne ont été secourus en mer en France en 2019, soit quatre fois plus que l'an dernier, selon un bilan des autorités, qui précisent que quatre migrants ont perdu la vie lors de ces traversées périlleuses.Au total, 261 "cas de traversées" ou "tentatives de traversées" par la mer ont été recensées cette année par les autorités françaises et britanniques, effectuées essentiellement par de petites embarcations pneumatiques souvent surchargées, a indiqué mardi la préfecture de la Manche et de la mer du Nord.Côté britannique, le ministère de l'Intérieur a indiqué que plus de 125 migrants entrés illégalement au Royaume-Uni à l'aide de petites embarcations avaient été renvoyés vers le continent depuis janvier."Les individus qui entrent au Royaume-Uni illégalement ne doivent pas douter de notre détermination à les renvoyer en Europe car c'est un principe établi que les personnes en recherche de protection doivent demander l'asile dans le premier pays sûr qu'ils atteignent", a déclaré un porte-parole du Home office dans un communiqué.Ces tentatives de traversées se font majoritairement depuis cette zone du nord de la France car il s'agit de l'endroit le plus étroit entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale.Ces "tentatives" ont concerné 2.358 personnes - secourues puis ramenées sur les côtes françaises ou britanniques - contre 586 en 2018.Un précédent décompte mi-décembre faisait état de 2.521 migrants ayant tenté cette traversée, mais incluait des personnes interceptées à terre, par exemple sur des plages du Pas-de-Calais (nord de la France).