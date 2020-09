Le mouvement social des "gilets jaunes" et ses colères fait son retour samedi dans les rues en France pour une série d'actions et de manifestations à Paris et dans plusieurs autres villes en région, après une pause pendant l'été.Près de deux ans après la naissance du mouvement, des rassemblements sont annoncés en province (Marseille, Toulouse, Lyon, Lille, Nantes, Nice, Bordeaux ou Strasbourg) et dans la capitale.A Toulouse (sud-ouest), qui a été un des bastions du mouvement dans le pays, la manifestation a été interdite par les autorités locales notamment en raison "des taux élevés de propagation de la Covid-19". Outre les motifs liés à la situation sanitaire, les autorités locales indiquent que "les manifestations non déclarées du mouvement des +gilets jaunes+" en 2018 et 2019 avaient "donné lieu à des évènements graves" dans le centre de Toulouse. A Paris, les manifestants sont invités à se réunir sur la célèbre avenue des Champs-Elysées, place de la Bourse, place Wagram et place Saint-Pierre, au pied de la Basilique du Sacré-Coeur à Montmartre."Au vu des risques de troubles à l'ordre public", le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a interdit "tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des +gilets jaunes+" dans plusieurs secteurs de la capitale (Champs-Elysées, Elysée, Assemblée nationale, Hôtel Matignon...) à compter de vendredi 18H00 (16H00 GMT) et samedi".Il a également interdit deux manifestations qui devaient passer par les Champs-Elysées.De source policière, 4.000 à 5.000 manifestants sont attendus à Paris, dont 1.000 personnes potentiellement violentes.Au total, 2.300 personnes ont indiqué qu'elles entendaient participer au rassemblement sur les Champs-Elysées, et 7.000 se sont montrées intéressées, selon la page Facebook de l'événement.

Jérôme Rodrigues, une des figures du mouvement, a appelé sur les réseaux sociaux "à une désobéissance civile complète"."Je vous incite ce jour-là à ne montrer aucune carte d'identité, quitte à aller faire un petit tour au commissariat pour une vérif(ication) d'identité et d'y passer 4 heures. Entre perdre un oeil et les faire chier, appliquez la désobéissance civile", a-t-il ajouté.Né le 17 novembre 2018, le mouvement citoyen des "gilets jaunes", anti-élites et qui lutte pour davantage de justice fiscale et sociale, cherche un second souffle après une première année où il a embrasé la France, entre occupations de ronds-point et manifestations parfois violentes.