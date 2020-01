Les manifestants hostiles au projet de réforme des retraites battaient de nouveau le pavé samedi à travers la France

pour cette 38e journée d'un conflit suspendu aux annonces promises par le gouvernement.Cette journée de mobilisation est la deuxième de la semaine, après celle de jeudi qui a mobilisé 452.000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, dont 56.000 dans la capitale.A Paris, la manifestation s'est élancée en début d'après-midi de la place de la Nation en direction de celle de la République, rejointe par plusieurs centaines de "gilets jaunes", mobilisés depuis plus d'un an contre la politique du gouvernement, ont constaté des journalistes de l'AFP.Plusieurs milliers de manifestants défilaient derrière une banderole "Retraite à points, tous perdants! Retraite à 60 ans, tous gagnants!", et sous les drapeaux et les ballons des organisations syndicales en tête de la fronde:

CGT, FO et FSU.Philippe Martinez, le leader de la CGT, a redit devant la presse avant le départ du cortège que son organisation n'avait "pas changé d'avis" après cinq semaines de conflit, et a fustigé un projet de loi que "personne ne comprend".Confronté à cinq semaines de grève contre son projet, le Premier ministre Edouard Philippe s'est engagé vendredi au terme d'un nouveau marathon de négociations avec les partenaires sociaux à adresser samedi aux organisations syndicales et patronales "des propositions concrètes" qui pourraient former "la base d'un compromis".