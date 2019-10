Plus d'un millier de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes françaises, jeudi, jour des obsèques d'une directrice d'école qui s'est suicidée dans cette enceinte située dans la région parisienne après avoir dénoncé ses conditions de travail. Le 23 septembre au petit matin, le corps de Christine Renon, 58 ans, directrice de maternelle à Pantin (dans le département de la Seine-Saint-Denis), a été retrouvé dans le hall de l'établissement. Deux jours plus tôt, juste avant de se donner la mort, cette directrice décrite comme "hyper investie" avait pris soin d'adresser à une trentaine de ses collègues une lettre où elle détaillait "son épuisement", la solitude des directeurs, l'accumulation de tâches "chronophages", les réformes contradictoires. Un rassemblement a réuni jeudi entre 1.100 personnes - selon la police - et 3.000 - selon les organisateurs - devant les locaux de l'Education nationale de Seine-Saint-Denis, dans la ville de Bobigny. Présente à ce rassemblement, Isabelle, enseignante à Clichy-sous-Bois (région parisienne), a estimé qu'"(on) peut tous se reconnaître dans la lettre de Christine". "Nos conditions de travail sont exécrables, c'est pour ça qu'on a du mal à recruter en Seine-Saint-Denis. Le geste qu'elle a fait, tout le monde pourrait le faire", témoigne-t-elle au milieu de centaines de directeurs, enseignants et parents d'élèves venus à Bobigny. "C'est la lettre qui m'a bouleversé", explique Grégoire, enseignant en élémentaire à Aulnay-sous-Bois (région parisienne), qui a fait le déplacement à Bobigny avec son épouse, également professeure des écoles, et leurs enfants.