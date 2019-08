Le groupe Total a annoncé lundi l'acquisition de la société Vents d'Oc, qui développe des projets d'énergies renouvelables, principalement dans l'éolien, renforçant ses positions en France dans ce secteur. L'acquisition a été réalisée par Quadran, la filiale d'électricité renouvelable de Total en France, qui va prendre le nom de Total Quadran à compter du 1er septembre, a précisé le groupe dans un communiqué. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. La capacité de Quadran s'élève aujourd'hui à plus de 830 mégawatts, avec des centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques. Pour sa part, Vents d'Oc développe plus de 200 MW de projets d'énergies renouvelables. Total indique que cette acquisition s'inscrit dans sa stratégie de développer ses activités dans "l'électricité bas carbone", avec l'objectif de voir cette dernière représenter de 15% à 20% de ses ventes à l'horizon 2040. Actuellement, la capacité de production d'électricité bas carbone de Total dans le monde s'élève à près de 7 gigawatts, dont plus de 3 GW à partir d'énergies renouvelables, a précisé le groupe.