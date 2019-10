Le ministre de l'Intérieur français a indiqué, jeudi soir, qu'un homme, suspecter de vouloir commettre un attentat, a été interpellé par la DGSI "juste avant" la tuerie à la préfecture de police de Paris le 3 octobre. Cet individu, a précisé Christophe Castaner, avait pour " projet " de détourner un avion comme les terroristes d'Al-Qaïda qui se sont attaqués "aux tours du World Trade Center". "Il était en train de s'organiser comme cela", a-t-il ajouté, sans plus de détails. Selon nos informations, la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) a effectivement interpellé fin septembre, dans les Hauts-de-Seine, un jeune homme qui avait évoqué, dans une discussion, son souhait de commettre un nouveau 11-Septembre. Les agents, qui le suivait discrètement, avaient découvert qu'il

rencontrait des difficulté à concevoir et à mettre en oeuvre un tel projet et qu'il envisageait de changer de mode opératoire. "Il cherchait à se procurer des armes pour passer à l'acte de manière tout ce qu'il y a de plus classique", indique à 20 Minutes une source sécuritaire. Christophe Castaner a affirmé au cours de l'émission "Vous avez la parole sur France 2" qu'il s'agissait du 60e attentat déjoué depuis 2013.