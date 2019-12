Une explosion d'origine inconnue a fait sauter la porte d’entrée d’une mairie au sud de Nantes dans l'ouest de la France, selon des sources concordantes.L'explosion, d'origine inconnue, s'est produite dans les quartiers sud de Nantes pendant la nuit de lundi à mardi faisant sauter la porte d'entrée de la mairie du quartier Clos-Toreau et a fait trembler les murs et les fenêtres des appartements, a rapporté un média local.Plusieurs internautes ont publié les conséquences de cette explosion et n'ont signaler aucune victime sauf le dégat notable de la porte d'entrée de la mairie.Le procureur de la République de Nantes ainsi que les pompiers, les policiers et des véhicules d’intervention d’Enedis et GrDF sont rapidement arrivés sur les lieux.L'enquête pourraitêtre confiée à la police judiciaire pour établir l'origine de l'explosion, a-t-on indiqué de source locale.Selon les informations de presse, deux individus ont été vus en train de s’éloigner des lieux juste avant la détonation.Ouest-France signale en outre que d’autres détonations ont retenti plus tôt dans la soirée delundi, vers l’île Beaulieu, Rezé et Saint-Sébastien-sur-Loire, sans qu’aucun dégât ne soit constaté.Ces explosions sont survenues alors que le pays connait un mouvement social paralysant les grandes villes depuis quelques jours et une grève des travailleurs contre la réforme du système des retraites.