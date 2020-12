Des violences ont opposé lundi dans l'archipel français de Nouvelle-Calédonie forces de l'ordre et manifestants, qui protestent contre la reprise d'une usine de traitement de nickel du Brésilien Vale par un consortium calédonien et international, rapportent des médias locaux.Au total, 47 personnes ont été interpellées dont trois étaient légèrement blessées, et quatre policiers et un gendarme ont été blessés, a indiqué le haut-commissariat de la République, représentant de l'Etat dans cette collectivité française du Pacifique Sud.Des affrontements ont opposé forces de l'ordre et manifestants à Nouméa, les grenades lacrymogènes répondant aux jets de pierre et aux pneus enflammés. De nombreux axes ont été barrés à la circulation entraînant d'importants embouteillages.

Ces heurts sont liés à la possible vente dans les prochains jours de l'usine de nickel de Vale à un consortium calédonien et international mené par Trafigura, négociant en matières premières basé à Genève.Cette usine est adossée au riche gisement de Goro. Membres du collectif "usine du sud: usine pays", de l'Instance coutumière autochtone de négociations (ICAN) et de la coalition indépendantiste FLNKS, favorable à une offre concurrente avec le groupe sud-coréen Korea Zinc, les protestataires s'opposent à cette vente.Sur le site de l'usine, dont les routes d'accès sont bloquées, la tension est aussi très vive. "Un de nos agents de surveillance a été blessé tandis que les bureaux administratifs et l'usine ont été la cibled'intrusion", a indiqué lundi la

responsable de la communication de Vale-NC, citée par des médias.Manifestations, barrages routiers, blocage de mines, de commerces et d'infrastructures rythment depuis plusieurs semaines le quotidien de la Nouvelle Calédonie, en raison de ce dossier industriel aux contours politiques.Cette crise intervient après le deuxième référendum sur l'indépendance du 4 octobre, remporté par les pro-français (53,3%), qui a exacerbé les clivages entre communautés Kanak et européenne. Un troisième vote devrait se tenir d'ici à 2022.