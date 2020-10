Les forces d'occupation israéliennes ont mené lundi soir un raid aérien contre la bande de Ghaza, ont rapporté des médias. Ce raid à Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza, a fait des dégâts mais pas de blessé, selon des sources sécuritaires palestiniennes.La bande de Ghaza a été déjà la cible d'une série d'agressions militaires israéliennes en (2008, 2012, 2014) et malgré une trêve l'an dernier favorisée par l'ONU, l'Egypte et le Qatar, l'occupation mène sporadiquement des tirs sur le territoire palestinien. Outre la répression systématique des Palestiniens, l'occupant israélien ne cesse de poursuivre dans la région son plan d'extension au détriment des résolutions onusiennes et du droit international.