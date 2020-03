Le Japon a levé mercredi l'ordre d'évacuation pour une partie de la commune de Futaba, une des deux villes sur lesquelles se trouve la centrale dévastée de Fukushima, avant le passage prochain de la flamme olympique.Cette mesure, qui concerne une partie du nord de cette localité, va permettre aux ouvriers affairés à la reconstruction de la région et à d'autres tâches de séjourner dans le quartier de la gare principale.Mais les habitants, eux, ne pourront revenir immédiatement en raison d'une insuffisance d'infrastructures, notamment pour la distribution d'eau, a précisé une responsable de la ville."Notre objectif est un retour des résidents à partir du printemps 2022", a-t-elle ajouté.Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont placé Futaba sur le trajet du relais de la flamme olympique qui doit commencer le 26 mars au Japon."En plus de susciter l'enthousiasme à travers le pays à l'approche de Tokyo 2020 et de promouvoir les valeurs olympiques, le périple de la flamme a pour but d'exprimer la solidarité de tous envers les régions qui se remettent encore du tremblement de terre et du tsunami de 2011", avaient déclaré en février les organisateurs.Le gouvernement japonais s'appuie régulièrement sur les Jeux olympiques pour afficher les progrès de la reconstruction de la région de Fukushima.Il prévoit symboliquement de faire partir la flamme depuis le "J-Village",

un complexe sportif situé à une vingtaine de kilomètres de la centrale gravement endommagée, et qui a longtemps servi de centre opérationnel pour les travaux de lutte contre les conséquences de la catastrophe nucléaire.La population de Futaba était de 7.000 habitants avant le très puissant séisme sous-marin du 11 mars 2011, qui a déclenché un gigantesque tsunami, lequel a frappé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, en rompant son alimentation électrique de secours et son système de refroidissement.La catastrophe nucléaire de Fukushima, la pire de l'histoire après celle de Tchernobyl en URSS en 1986, n'a tué personne directement. Mais quelque 470.000 personnes ont dû évacuer leurs domiciles au cours des premiers jours dans la zone.Au total le tremblement de terre et le tsunami ont fait près de 18.500 morts et disparus.