L'ex-porte-parole de la présidence, Ike Ngouoni, suspecté notamment de complicité de détournement de fonds publics, a été déféré vendredi et placé sous mandat de dépôt, a indiqué dimanche aux médias son avocate Carole Moussavou. "Il est actuellement à la prison centrale de Libreville. Selon le juge d'instruction, mon client aurait bénéficié de rétro-commissions", a-t-elle ajouté.

L'incarcération de M. Ngouoni vient s'ajouter à celles de plus d'une dizaine de cadres de l'administration publique gabonaise mis en détention provisoire depuis jeudi. La majorité d'entre eux ont été interpellés après le limogeage de M. Laccruche à la direction du cabinet du président Ali Bongo Ondimba le 7 novembre. Un poste qu'il occupait depuis deux ans, notamment après un accident

vasculaire cérébral (AVC) de M. Bongo survenu en octobre 2018. Il a depuis été nommé à la tête d'un ministère à l'intitulé singulier: celui du suivi de la "Stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable".