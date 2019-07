Une cérémonie, présidée par le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, sera organisée mardi au siège du ministère de la Défense nationale, en l’honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation aux baccalauréat et brevet d’enseignement moyen, session juin 2019, a annoncé le ministère de la Défense nationale (MDN). "Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire préside une cérémonie en l’honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la nation aux baccalauréat et BEM, session juin 2019", a-t-il précisé dans un communiqué. La consécration de ces lauréats, a-t-il poursuivi, "intervient suite aux excellents résultats obtenus au baccalauréat, au niveau des trois écoles des Cadets d’Oran, de Blida et de Sétif, et au BEM par les Cadets de la Nation des écoles du cycle moyen à Béchar, Laghouat, Bejaïa et Batna, avec un taux de réussite dépassant 99%".