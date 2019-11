D'abord réaliser le Brexit puis tourner la page de l'austérité: le Premier ministre conservateur Boris Johnson dévoile dimanche ses plans en cas de victoire aux élections du 12 décembre au Royaume-Uni. Pour Boris Johnson, ces élections - les troisièmes en quatre ans - sont le seul moyen de sortir le Royaume-Uni de l'impasse du Brexit, qui divise le pays depuis son vote par 52% des Britanniques lors d'un référendum en 2016. Pour tenter de convaincre les électeurs, il leur promet un "cadeau de Noël anticipé" s'il est réélu: le retour devant le Parlement dès le mois prochain du projet de loi sur l'accord de retrait de l'Union européenne qu'il a négocié avec Bruxelles, avec pour objectif un Brexit fin janvier. "Alors que les familles se préparent à découper leurs dindes ce Noël, je veux qu'elles profitent de la période des fêtes l'esprit libéré du drame apparemment sans fin du Brexit", a-t-il déclaré avant la présentation de son programme dimanche après-midi dans les West Midlands (centre de l'Angleterre). Ce programme "réalisera le Brexit et nous permettra d'avancer et de libérer le potentiel de tout le pays", a-t-il fait valoir. Dans un geste aux contribuables, Boris Johnson s'est engagé à garantir que les taux d'impôt sur le revenu, d'assurance nationale et de TVA n'augmentent pas sous un gouvernement conservateur. Les députés britanniques doivent siéger de nouveau le mardi 17 décembre pour le début d'une nouvelle session parlementaire, ce qui laisse peu de temps pour l'examen du projet de loi de retrait de l'UE, qui ne pourra pas être ratifié avant Noël