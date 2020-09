Les services de la Gendarmerie nationale de Baraki (Alger) ont démantelé une bande criminelle composée de 03 individus,

spécialisée dans l'agression des usagers de la route et le vol sous la menace, a indiqué lundi un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger."Après avoir reçu nombre de plaintes concernant le vol sous la violence et menace avec armes blanches, déposées notamment par des taxieurs au niveau de l'autoroute à la commune de Baraki, les éléments de la Gendarmerie nationale ont identifié et arrêté trois individus qui ont été présentés aux juridictions compétentes pour association de malfaiteurs, vol sous la violence et la menace, port d'armes blanches prohibées", a précisé le communiqué.L'opération a permis la saisie de deux sabres, deux cutters, une somme de 40.000 DA et 5 téléphones portables, a conclu le communiqué.