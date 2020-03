Pas moins de 270 secouristes volontaires de proximité (SVP), dont 121 femmes, ont été formés aux premiers gestes de secours, de sauvetage et de prévention de risques dans la wilaya de Ghardaïa durant l’année écoulée 2019, selon un bilan annoncé mardi par les

services de la protection civile (PC).Initiée par la direction générale de la protection civile depuis 2010, ce cycle de formation vise l’ancrage de la culture d’entraide et d’assistance aux personnes vulnérables chez le citoyen et de renforcer les capacités des

secouristes en les initiant aux techniques d’intervention, de sauvetage et d’évacuation lors de catastrophes et autres accidents, a expliqué le Lieutenant Lahcen Seddiki, chargé de la cellule de communication de la P.C.Au total, 2.816 secouristes volontaires de proximité, dont 942 femmes, ont été formés et entrainés aux premiers secours, aux modes d’intervention lors de catastrophes naturelles et humaines, par des experts de la protection civile depuis 2010 dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-il fait savoir.D’autre part, la direction de la PC de Ghardaïa a entamé également un cycle de formation d’équipes d’interventions spécialisées dans les cas de

risques biologiques et d’épidémies, notamment le coronavirus, a ajouté le chargé de communication.