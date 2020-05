Agissant sur une plainte déposée par une des victimes de ce gang, les éléments de la gendarmerie de Hassi-Lefhal ont effectué des investigations rapides qui ont permis de mettre fin aux activités criminelles de ce gang composé de sept adultes et trois mineurs, a-t-on indiqué.

Les "coupeurs de route" érigeaient des barrages à l'aide de branchages et de pierres dans le but de bloquer la circulation pour dépouiller les usagers de la RN-1, composés essentiellement d’agriculteurs, de mandataires et de commerçants de pastèques de différentes région du pays, de leurs biens et agents en utilisant, dans certains cas, des agressions physiques à l’arme blanche, précise la source.