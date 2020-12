Les services de la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la daïra de Metlili (45 Km au sud de Ghardaia) ont, mis hors d'état de nuire une bande composée de (5) individus pour leurs implications présumées dans des délits d’escroquerie, fraude et le trafic de devises et bijoux de pacotilles (faux or), indique samedi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya (SW).

Deux victimes d’extorsion sur Internet et réseaux sociaux, ont déposé une plainte auprès de la police judiciaire contre des membres de cette bande pour escroquerie et vente de bijoux de pacotille (faux or) pour une somme de 3,5 millions dinars, aussitôt, les services de police ont ouvert une enquête qui a permis l’arrestation des membres de cette bande, selon la source sécuritaire.

Les investigations et la perquisition menées par les mêmes services sous la conduite du procureur de la république dans la maison du principal suspect, s'est soldée par la saisie de près de 5 Kg de minerai jaunâtre (faux or), une somme de 13.300 de faux Euro, et plus de deux (2) millions dinars, des produits utilisés pour faire briller le faux or, des équipements électroniques de pesée, des téléphones portables ainsi qu’un véhicule utilisé dans le transport de faux or, indique le communiqué.

Les mis en cause âgés entre (26 et 72 ans) seront présentés devant les instances judiciaires compétentes pour "association de malfaiteurs, escroquerie, fraude et trafic de devises et faux or", souligne le communiqué.