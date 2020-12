L’économie locale, basée essentiellement sur le tourisme et l’artisanat, a connu une crise asphyxiante liée aux restrictions à la mobilité des personnes, la fermeture des frontières et les mesures de distanciation imposées pour des raisons de prévention sanitaire.

Ces restrictions ont mis à l’arrêt "complet" les activités du tourisme, de l’artisanat et du transport, considérées comme "le poumon" de l’économie locale très ouverte sur son environnement externe, a indiqué à l’APS un professionnel du tourisme à Ghardaia, Abdelkader Benkhelifa.

L’activité touristique, qui avait déjà connu durant l’année 2019 une baisse de fréquentation de la destination "Ghardaia", a été sévèrement touchée durant l’année 2020 par les mesures drastiques de confinement prises par les autorités publiques pour la lutte contre le Covid-19, a noté M.Benkhelifa, gérant de l'hôtel "Rym".

Ces mesures drastiques, préconisées par les hautes instances sanitaires du pays pour éviter la propagation du Covid-19, et la suspension du trafic aérien, ont entrainé un arrêt total de l’activité touristique et la fermeture des établissements opérant dans l’hébergement, la restauration et le transport, suivi de licenciements des travailleurs de ce secteur.

"Le chômage, déjà élevé à Ghardaïa avant la pandémie de Covid-19, s’est encore aggravé, ce qui réduit d’autant plus les perspectives d’emploi déjà très limitées des jeunes de la région, et les mesures nécessaires prises pour contrecarrer la pandémie ont paralysé l’activité, notamment la fermeture des hôtels, restaurants et cafés", a relevé M.Benkhelifa.

Pour de nombreux professionnels du tourisme à Ghardaia, le secteur touristique, épine dorsale de l’économie de la région, souffre depuis plusieurs mois d’un manque de visibilité quant à ses perspectives d’évolution et d’une bureaucratie "inexpliquée", et plusieurs professionnels d’hôtellerie ont changé d’activité ou se sont reconvertis en dortoir.

Les professionnels de la destination du M’zab, de la station Thermale de Zelfana et de la région d’El-Menea dans la wilaya de Ghardaia restent toutefois optimistes et préparent un plan de relance basé sur la promotion et le renforcement de l’attractivité de la destination, en se basant sur le digital pour attirer plus de visiteurs, prioriser la clientèle nationale et la fidéliser.

L’état d’urgence sanitaire et le confinement décidés par les autorités pour limiter la propagation des risques de contaminations par le coronavirus ont eu, par contre, un impact positif dans la wilaya de Ghardaia sur la sécurité routière avec une baisse significative des divers indicateurs d’accidents de la circulation, selon la cellule de communication de la Protection civile locale.

Outre cela, une tendance au E-commerce, la finance numérique et l’achat en ligne ont pris de l’ampleur durant cette conjoncture de crise sanitaire dans les magasins et superettes de Ghardaia, et de nombreux commerçants tentent de revoir leurs stratégies de communication pour s’adapter à la nouvelle réalité et maintenir leur clientèle en s’équipant d’appareils de paiement en ligne via cartes bancaires.

Cette situation pandémique imposée par le nouveau coronavirus a permis aussi à la nature de reconquérir et de reprendre ses droits, notamment la flore et la faune dans leur écosystème précieux, telles les zones humides de la wilaya, particulièrement celle de Sebkha (El-Menea), site classé en 2004 sur la liste RAMSAR des zones humides d’importance internationale.

Dans une déclaration à l’APS, le wali de Ghardaia, Boualem Amrani, a souligné "que l’année 2020 a été, au début difficile avec l’effet surprise de la pandémie, mais avec le temps les mesures prises ont permis la maitrise de la situation".

Redynamiser la machine économique et encourager l’investissement

"L’objectif est de redynamiser la machine économique, d’œuvrer à créer des emplois et réduire le chômage, en encourageant l’investissement et l’entrepreneuriat productif", a soutenu le wali de Ghardaïa, en rappelant que la pandémie du coronavirus "pourrait constituer un tournant décisif dans la transition vers une administration et une économie numérique avec l’Internet comme moyen de communication et de négoce.

Et d’ajouter: "Ghardaia œuvre pour le parachèvement des infrastructures de base et la mobilisation des ressources hydriques et énergétiques afin d’accroitre son attractivité pour l’investissement productif générateur de richesses et d’emploi".

Ghardaia foisonne d’un patrimoine matériel et immatériel qui lui confère une place de choix dans la stratégie de développement d’un tourisme durable répondant aux attentes économiques de la population et aux exigences de la protection de l’environnement et des us.

Elle comporte, outre un patrimoine universel classée par l’Unesco notamment les ksour "villes fortifiées", témoins d’une architecture atypique très étudiée par ses premiers bâtisseurs dont se sont inspirés de nombreux architectes et urbanistes de renom, un système traditionnel hydraulique rarissime qui permet d’irriguer les palmeraies situées dans la vallée du M’zab.

Elle renferme de nombreux sites attractifs tels les palmeraies, les monuments funéraires, des gravures rupestres des vestiges historiques et religieux dans la vallée du M’zab et à El-Menea ainsi que des thermes curatifs à Zelfana et Guerrara, ainsi qu’un immense cordon dunaire au sud du chef-lieu de wilaya.