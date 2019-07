L’avocat Me Salah Debbouz vient de bénéficier de la levée de la procédure de contrôle judiciaire auquel il était soumis depuis le 8 avril dernier, a appris mercredi l’APS de source proche du tribunal de Ghardaïa. Cette levée de la procédure de contrôle judiciaire, imposée par le tribunal de Ghardaïa, intervient suite à l’étude du dossier de poursuite judiciaire à l’encontre de Me Salah Debbouz, en vue de sa programmation en audience plénière prochainement devant le tribunal de Ghardaïa, précise la source. Me Salah Debbouz a été mis sous contrôle judiciaire suite à un mandat d’amener ordonné par le parquet du tribunal de Ghardaïa à l’encontre de l’avocat, qui n’a pas déféré à des convocations émanant de cette instance judiciaire.