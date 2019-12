Les travaux sont en cours pour la mise à niveau d'un tronçon de 136 km de la route RN-51 reliant El-Menia (Ghardaïa) à la limite territoriale de la nouvelle wilaya de Timimoun, a-t-on appris mercredi de la direction des Travaux publics de la wilaya de Ghardaïa.Le tronçon, dont les travaux ont été scindés en plusieurs tranches (30, 29, 20 et 57 km) a atteint actuellement un taux de réalisation estimé à plus de 50%, a indiqué à l’APS le DTP, Ali Teggar, précisant que 66 km de ce tronçon sont achevés et seront réceptionnés avant la fin de l’année en cours.La mise à niveau d’une distance de 20 km sera lancée au début de l’année 2020, en attendant les crédits de paiement pour entamer le reste des 57 km déjà programmés, a ajouté M. Teggar.Ce projet de modernisation et de renforcement de la RN-51, qui constitue un catalyseur du développement durable des wilayas du Sud-ouest, aura des retombées positives sur les différents aspects de la vie économique et sociale et un appui au développement de la région, a-t-il signalé.L’objectif de ce chantier est de mettre à niveau cet axe important en le rendant conforme aux routes nationales "sur le plan géométrique", par l’élargissement de la chaussée à 7,6 mètres avec des accotements de 2x 2,5 m et l’éradication de la multitude de "points noirs" sur cet axe ayant à maintes fois été le théâtre d’accidents meurtriers, a souligné le DTP. Une action de renouvellement et de modernisation de la signalisation verticale (balise virage, bornes kilométriques, panneaux de signalisation toutes catégories) ainsi que l’aménagement d’intersections, a été engagée en parallèle et au fur et à mesure de la livraison des tronçons réalisés.