L'ancien envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassen Salamé, s'est inquièté samedi de "l'usure" du droit international, après l’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël dans le cadre d'un accord négocié avec l'aide des Etats-Unis d'Amérique.

"Plus la diplomatie est transactionnelle, moins elle est normative. D'aucuns peuvent applaudir les deals ou être séduits par la logique du souk. D’autres, et j’en suis, s’inquiètent de cette marchandisation des relations entre Etats et de l’usure du droit international qui va avec", a déploré M. Salame dans un tweet, sans nommer les pays concernés.

L'annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël a suscité une vague de condamnations internationales, soulignant que cette démarche est dénuée de légitimité et est contraire au droit international.