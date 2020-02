Le président de la commission de Venise, Gianni Buquicchio a salué, dimanche à Alger, "le dialogue national franc" engagé en Algérie, qui, a-t-il dit, est à même de réaliser "davantage de progrès et de prospérité". "Nous suivons avec intérêt les derniers développements en Algérie ... et nous saluons, à ce titre, le dialogue national franc sur l'avenir de ce pays", a indiqué Gianni Buquicchio dans une allocution lors des travaux d'une conférence internationale sur "la justice constitutionnelle et la protection des droits et des libertés", organisée dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la création du Conseil constitutionnel. Dans ce sillage, le président de la commission de Venise a précisé que "le dialogue permettra de réaliser davantage de progrès et de prospérité en Algérie". Rappelant que le Conseil constitutionnel algérien "est un partenaire clef" de la commission de Venise, M. Buquicchio s'est félicité "des facilitations accordées par l'Algérie à ses citoyens en matière d'accès à la justice constitutionnelle".