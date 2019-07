Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) a exporté plus de 390.000 tonnes de clinker vers des pays africains au cours des cinq premiers mois de 2019, a t-on appris auprès de cette entreprise publique. Entre janvier et mai derniers, GICA a exporté 390.184,10 tonnes de clinker (produit semi fini) vers la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Pour ce qui est du ciment gris, le groupe a exporté, durant cette même période, 17.553,80 tonnes vers la Gambie. Les exportations de GICA pour l'exercice 2019 devront atteindre, selon les prévisions, pas moins de 1,2 million de tonnes (de clinker et de ciment gris). S'agissant de l'année 2018, GICA avait exporté 252.304,61 tonnes de clinker vers le Ghana, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, ainsi que 19.888,72 tonnes de ciment gris vers la Gambie. Pour rappel, le groupe avait effectué sa première opération d'exportation de clinker, en mai 2018, à partir du port de Djen Djen (Jijel), pour une cargaison de 45.000 tonnes.