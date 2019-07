Les potentialités de l'Algérie, qui vient de prolonger ses contrats gaziers avec l'Europe via notamment l'Italie et l'Espagne, lui permettent d'exporter du Gaz naturel liquéfié (GNL) vers l'Asie et l'Afrique, a indiqué mardi le spécialiste des questions énergétiques, Mustapha Mekideche. "Le renouvellement des contrats gaziers de long terme avec les pays européens, notamment avec les deux premiers clients, l'Espagne et l'Italie, est une bonne nouvelle car elle consolide nos parts de marché dans cette région du monde", a déclaré M. Mekideche à l'APS. Selon lui, l'Algérie devrait penser désormais à intégrer le marché asiatique et à renforcer sa présence sur le marché africain des hydrocarbures notamment pour ce qui est du GNL. Cela nécessite, néanmoins, un élargissement des réserves nationales et une augmentation de la production en gaz naturel conventionnel et non conventionnel afin de sécuriser les engagements du pays vis-à-vis de ses clients étrangers et d'assurer la sécurité énergétique nationale. M.Mekideche a recommandé également une levée des "contraintes" pesant encore sur le secteur de l'énergie à travers une nécessaire "stabilisation" du management et une révision de la loi sur les hydrocarbures, notamment.